Кикбоксер после брутального нокаута оказался в "параллельной вселенной" (Видео)

Новости спорта:Кикбоксер Хосе Мария Кеведо в миг прославился благодаря своему поражению.

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо в бою с французом Хакимом Кетаибо оказался в тяжелейшем нокдауне после страшного встречного удара с правой. Испанец даже сумел подняться, однако он был настолько дезориентированным, что пошел праздновать свою победу. Кеведо выкатился за пределы ринга и поднялся принимать поздравления от публики. Вмешался в это действие тренер спортсмена, который вернул радующегося бойца обратно в ринг.

Рефери не оценил победоносное шествие Кеведо и отдал победу Хакиму Кетаибо. Комментаторы боя подметили, что Кетаибо своим ударом отправил Кеведо в "параллельную реальность".

Отметим, после жестких ударов бойцы не всегда могут правильно оценивать ситуацию и , к примеру, боец MMA Расул Мирзаев забыл, как побывал в нокауте.