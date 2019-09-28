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Кикбоксер после брутального нокаута оказался в "параллельной вселенной" (Видео)

Кикбоксер после брутального нокаута оказался в "параллельной вселенной" (Видео)
18:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Кикбоксер Хосе Мария Кеведо в миг прославился благодаря своему поражению.

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо в бою с французом Хакимом Кетаибо оказался в тяжелейшем нокдауне после страшного встречного удара с правой. Испанец даже сумел подняться, однако он был настолько дезориентированным, что пошел праздновать свою победу. Кеведо выкатился за пределы ринга и поднялся принимать поздравления от публики. Вмешался в это действие тренер спортсмена, который вернул радующегося бойца обратно в ринг.

Рефери не оценил победоносное шествие Кеведо и отдал победу Хакиму Кетаибо. Комментаторы боя подметили, что Кетаибо своим ударом отправил Кеведо в "параллельную реальность".

Боец ММА издевательски нокаутировал соперника (Видео)

Отметим, после жестких ударов бойцы не всегда могут правильно оценивать ситуацию и , к примеру, боец MMA Расул Мирзаев забыл, как побывал в нокауте.

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Видео, Нокаут, Нокдаун, кикбоксинг, Хосе Мария Кеведо.
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