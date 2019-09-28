Биатлон: Украина определилась с лидерами на новый сезон

Новости спорта:Мужская сборная Украины по биатлону определилась с лидерами, но окончательный состав на сезон еще не сформирован.

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о функциональном состоянии лидеров команды, а также поделился планами на заключительные перед сезоном сборы. Об этом он рассказал XSPORT.

«Уже известно, что Пидручный и Прима будут бежать на Кубке мира. Остальных четырех парней отберем на сборах в Норвегии и Швеции. Для нас очень важно собрать хорошую команду на эстафету. В Эстерсунде нас ждут три эстафетные гонки, потом в Хохфильцене будет эстафета. Будем отбирать спортсменов, учитывая в первую очередь, их готовность бежать в эстафете.

Еще в начале подготовки мы пригласили на сбор в Буковель трех юниоров, чтобы посмотреть на физическое состояние ребят, оценить их характер, психологическую устойчивость. Сейчас берем на сбор Руслана Бригадира, потому что он молодой, перспективный спортсмен. Я не жду, что он уже в этом сезоне станет звездой на Кубке IBU или попадет в основную команду. Это было бы неплохо, но ему еще нужно пройти сезон, хорошо поработать на высшем уровне. Думаю, что с Руслана может получиться хороший спортсмен», - сказал Санитра.

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону состоится с 30 ноября по 8 декабря в шведском Эстерсунде.