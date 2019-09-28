Эти кадры облетели весь мир: бегун помог сопернику добраться до финиша и установил рекорд (Видео)

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Суббота, 28.09.2019
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19:39 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Трогательная ситуация произошла на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар).

Во время квалификационного забега на 5000 метров спортсмену из Арубы Джонатану Басби стало плохо — он с трудом самостоятельно передвигался. Его соперник из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо подхватил его и, придерживая за руку, помог добраться до финиша.

Зрители приветствовали красивый поступок Дабо бурными аплодисментами. Как только спортсмены пересекли финишную линию, Басби рухнул на землю.

Интересно, что результат Басби так и не был внесён в протокол — легкоатлет был дисквалифицирован. Что касается Дабо, то, даже невзирая на то, что часть дистанции он протащил на себе соперника, ему удалось установить личный рекорд в этой дисциплине.

Аруба — островное государство вблизи Венесуэлы с населением около 100 тысяч человек.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе проходит с 27 сентября по 6 октября.

Яркие моменты церемонии открытия чемпионата мира по легкой атлетике (Фото)

Бегун из Гвинеи-Бисау Брайм Сункар Дабо прокомментировал самый трогательный поступок первого дня чемпионата мира по лёгкой атлетике в Дохе. Напомним, Дабо помог сопернику из Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в ходе прохождения пятикилометровой дистанции.

«Любой спортсмен в такой ситуации сделал бы то же самое. Помочь парню, который представляет другую страну, — ничего особенного.

Что сказал Басби? Спасибо», — цитирует Дабо АР News.

Невзирая на то что Басби финишировал, его время не было внесено в официальный протокол — легкоатлета дисквалифицировали.

Дабо же, отстав от победителя забега более чем на четыре минуты, установил свой личный рекорд на этой дистанции.

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Легкая атлетика, ЧМ по легкой атлетике, ЧМ по легкой атлетике 2019, Джонатан Басби, Сункар Дабо.
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