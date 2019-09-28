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Гандбол. Украина уступила Польше в один мяч

Гандбол. Украина уступила Польше в один мяч
21:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Женская сборная Украины по гандболу уступила Польше в матче отбора на Евро-2020.

Гандболистки сборной Украины уступили 28 сентября команде Польши в своем втором матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Поединок на площадке киевского Дворца спорта завершился со счетом 26:27 (14:14).

В воскресенье, 29 сентября, в отборочном квартете 7 пройдет еще одна игра. Гандболистки Фарерских островов будут принимать Румынию.

Гандбол. Женщины. Отбор на Евро-2020. 2 тур

Украина — Польша 26:27 (14:14, 12:13)

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Напомним, в первом туре Украина уступила на выезде румынкам (24:27), а Польша обыграла Фарерские острова (26:16).

В финальную часть Евро-2020 выйдут две лучшие команды группы, а также лучшая третья сборная среди всех семи отборочных групп.

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Гандбол, Сборная Украины, Евро-2020, Новости спорта.
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