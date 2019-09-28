Гандбол. Украина уступила Польше в один мяч

Гандболистки сборной Украины уступили 28 сентября команде Польши в своем втором матче квалификации чемпионата Европы 2020 года.
Поединок на площадке киевского Дворца спорта завершился со счетом 26:27 (14:14).
В воскресенье, 29 сентября, в отборочном квартете 7 пройдет еще одна игра. Гандболистки Фарерских островов будут принимать Румынию.
Гандбол. Женщины. Отбор на Евро-2020. 2 тур
Украина — Польша 26:27 (14:14, 12:13)
Напомним, в первом туре Украина уступила на выезде румынкам (24:27), а Польша обыграла Фарерские острова (26:16).
В финальную часть Евро-2020 выйдут две лучшие команды группы, а также лучшая третья сборная среди всех семи отборочных групп.