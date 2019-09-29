Украинка Климец установила личный рекорд на ЧМ-2019 по легкой атлетике

Новости спорта:В финале по метанию молота украинка Ирина Климец показала свой лучший результат в карьере.

В столице Катара - Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике. В финале соревнований по метанию молота украинка Ирина Климец заняла пятое место и установила личный рекорд.

В финале по метанию молота Ирина Климец заняла пятое место. Ее лучше попытка - 73.56 м. Это лучший результат 24-летней Климец в карьере. Она стала первой украинкой за последние 14 лет, которая сумела пробиться в финал ЧМ в этом виде программы.

А чемпионкой мира в метании молота стала американка ДеАнна Прайс. Ее результат - 77.54 м.

К сожалению, не смогли пробиться в финал в беге на 800 метров украинки Ольга Ляхова и Наталья Прищепа. В своем полуфинальном забеге Ляхова прибежала третьей и показала 9-е итоговое время - 2:00.72. Прищепа финишировала в своем полуфинале лишь пятой, ее время - 2:01.24.