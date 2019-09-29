Скачать
Воскресенье, 29.09.2019
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Исторический бой: Спенс объединил титулы в бою с Портером (Видео)
Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
Бенавидес победил Диррелла: видео кровавого нокаута
Бенавидес победил Диррелла: видео кровавого нокаута
Спенс - Портер. Видео боя
Спенс - Портер. Видео боя

На чемпионате мира американцы побили свой же рекорд в смешанной эстафете

На чемпионате мира американцы побили свой же рекорд в смешанной эстафете
09:22 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете на ЧМ-2019.

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4х 400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

Ричард Тирелл, Джессика Бёрд, Жасмин Блокер и Оби Игбокве одержали победу в квалификации с результатом 3 минуты 12,42 секунды… Предыдущий рекорд также принадлежал сборной США (3.13,20).

Смешанная эстафета 4х400 м в 2020 году впервые будет представлена на Олимпийских играх в Токио. В Дохе этот вид программы дебютирует на чемпионате мира.

Российские легкоатлеты в этом виде программы участия не принимали, так как выступают на чемпионате мира в нейтральном статусе из-за дисквалификации ВФЛА.

Эти кадры облетели весь мир: бегун помог сопернику добраться до финиша и установил рекорд (Видео)

Чемпионат мира в Дохе стартовал 27 сентября и завершится 6 октября. В соревнованиях принимают участие 30 российских спортсменов, получивших допуск от IAAF.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Катар, Сборная США, ЧМ по легкой атлетике, Доха-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эти кадры облетели весь мир: бегун помог сопернику добраться до финиша и установил рекорд (Видео)
02 Атлетико 0:0 Реал: события матча (Видео)
03 Нокаут за 8 секунд: невероятная победа Макки на турнире Bellator 228 (Видео)
04 Украинка Климец установила личный рекорд на ЧМ-2019 по легкой атлетике
05 Барселона в меньшинстве обыграла Хетафе, тер Штеген сделал ассист (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь