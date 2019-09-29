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"Это катастрофа": рекордсмен планеты обрушился с критикой на чемпионат мира в Дохе

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"Это катастрофа": рекордсмен планеты обрушился с критикой на чемпионат мира в Дохе
10:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Рекордсмен планеты Майер считает, что чемпионат мира в Дохе – это катастрофа.

Чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр и действующий рекордсмен планеты в десятиборье француз Кевин Майер обрушился с критикой на организацию чемпионата мира по лёгкой атлетике, который проходит в Дохе (Катар).

«Мы все видим, что это катастрофа. На трибунах никого нет, а к жаре совершенно невозможно адаптироваться. В женском марафоне уже снялись около 30 человек. Это печально. Нам нужно оставить разум в стороне и больше сосредоточиться на борьбе. Если бы я не смог так поступить, то просто бойкотировал бы эти соревнования. На самом деле при организации чемпионата мира приоритеты не были расставлены на спортсменах. Это всё усложняет», — приводит слова Майера BBC.

 
 
 
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Nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je reviens sur 4 mois de préparation estivale en vue des championnats du monde de Doha ! . : @antoine2ko pour @stadion_actu

Публикация от Mayer Kevin (@mayer.deca)

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Француз также является чемпионом Европы в семиборье и является обладателем действующего рекорда континента в этой дисциплине.

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Легкая атлетика, Чемпионат мира, Катар, Кевин Майер, Доха-2019.
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