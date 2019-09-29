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Впервые чемпионом мира по спортивной ходьбе на 50 км стал японец

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Впервые чемпионом мира по спортивной ходьбе на 50 км стал японец
13:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Это первый японец, который стал чемпионом мира в спортивной ходьбе.

Японец Юсуке Сузуки выиграл золотую медаль на дистанции 50 км в соревнованиях по спортивной ходьбе на чемпионате мира по лёгкой атлетике. Турнир проходит в Дохе (Катар).

Результат Сузуки — 4 часа 4 минуты 20 секунд. Серебро в активе представителя Португалии Жоау Виейры (4:04.59). Призовую тройку замкнул канадец Эван Данфи (4:05.02).

Сузуки стал первым японцем, ставшим чемпионом мира в спортивной ходьбе, а 43-летний Виейра оказался самым возрастным призёром чемпионатов мира.

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В женских соревнованиях победу одержала китаянка Лян Жуй, преодолевшая дистанцию за 4 часа 23 минуты 26 секунд. Второе место заняла её соотечественница Ли Маоцо (4:26.40). Бронзовую награду завоевала Элеонора Анна Джорджи из Италии (4:29.13).

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Легкая атлетика, Катар, ЧМ по легкой атлетике, Доха-2019, Юсуке Сузуки.
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