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Украискому спортсмену стало плохо на чемпионате мира в Катаре (Фото)

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Украискому спортсмену стало плохо на чемпионате мира в Катаре (Фото)
13:55 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:Марьяна Закальницкого после финиша увезли на инвалидной коляске.

Украинцу Марьяну Закальницкому стало плохо после финиша в соревновании по спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.

Закальницкий финишировал девятым, но сразу после финишной черты рухнул без сил. Истощенному спортсмену понадобилась помощь медиков.

Украинец не смог самостоятельно покинуть трассу - его увезли на инвалидной коляске. Отметим, что это уже не первый случай на ЧМ-2019, когда спортсменам становится плохо.

Впервые чемпионом мира по спортивной ходьбе на 50 км стал японец

Дело в том, что соревнования проходят в непростых климатических условиях. Несмотря на старты поздним вечером, температура воздуха все равно превышает 30 градусов и при этом сопровождается высокой влажностью.

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Легкая атлетика, Катар, ЧМ по легкой атлетике, Марьян Закальницький, Доха-2019.
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