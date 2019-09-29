Украискому спортсмену стало плохо на чемпионате мира в Катаре (Фото)

Новости спорта:Марьяна Закальницкого после финиша увезли на инвалидной коляске.

Украинцу Марьяну Закальницкому стало плохо после финиша в соревновании по спортивной ходьбе на 50 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре.

Закальницкий финишировал девятым, но сразу после финишной черты рухнул без сил. Истощенному спортсмену понадобилась помощь медиков.

Украинец не смог самостоятельно покинуть трассу - его увезли на инвалидной коляске. Отметим, что это уже не первый случай на ЧМ-2019, когда спортсменам становится плохо.

Дело в том, что соревнования проходят в непростых климатических условиях. Несмотря на старты поздним вечером, температура воздуха все равно превышает 30 градусов и при этом сопровождается высокой влажностью.