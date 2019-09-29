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ЧМ-2019 по легкой атлетике: расписание соревнований на 29 сентября

ЧМ-2019 по легкой атлетике: расписание соревнований на 29 сентября
16:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Расписание соревнований на третий день чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе (Катар).

Сегодня в Дохе проходит третий день соревнований.

В общем медальном зачете лидирует сборная США (4 медали: 2 золота и 2 серебра), на втором месте Китай (3 медали: 1 золото, 1 серебро, 1 бронза), на третьем - Кения (2 медали: 1 золото, 1 бронза). Украинские спортсмены пока без медалей.

Надежды Украины на первую медаль сегодня – в спортивной ходьбе на 20 километров, где стартуют наши Надежда Боровская и Инна Кашина. Кроме того, Сергей Смелик попробует пройти квалификацию в спринте на 200 метров.

ЧМ по легкой атлетике

Расписание 29 сентября

20:00 Прыжки с шестом, женщины. ФИНАЛ

20:05 Бег на 200 метров, мужчины. Квалификация

Украина: Сергей Смелик

21:20 Бег на 100 метров, женщины. Полуфинал

21:45 Тройной прыжок, мужчины. ФИНАЛ

21:55 Бег на 800 метров, мужчины. Полуфинал

22:35 Смешанная эстафета 4х400 метров. ФИНАЛ

23:20 Бег на 100 метров, женщины. ФИНАЛ

23:59 Спортивная ходьба на 20 км, женщины. ФИНАЛ

Украина: Надежда Боровская, Инна Кашина

Прямую трансляцию соревнований для украинского зрителя покажет канал Xsport (время 20:40 - 23:30).

Украискому спортсмену стало плохо на чемпионате мира в Катаре (Фото)

Напомним, чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.

Сборную Украины на этих соревнованиях представляют 44 спортсмена (27 женщин и 17 мужчин).

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Все по теме:

Легкая атлетика, Катар, ЧМ по легкой атлетике, Доха-2019.
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