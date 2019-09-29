Украинский клуб уступил в Лиге чемпионов

Новости спорта:Мотор в упорной борьбе уступил Вардару.

В третьем туре гандбольной Лиги чемпионов запорожский Мотор, чемпион Украины, принимал македонский Вардар.

Македонский клуб в прошлом году стал победителем Лиги чемпионов.

Команды не отпускали друг друга больше, чем на три гола. Первый тайм завершился в пользу украинцев 18:16. Тем не менее, дожать гостей не удалось.

После перерыва македонцы начали плотнее защищаться, порой не позволяя игрокам Мотора бросить по своим воротам. Сами же стали забивать более чаще и, как следствие победили 31:30.

Для Вардара эта победа стала третьей из трех возможных, а вот Мотор имеет кардинально противоположную статистику: 0 побед и 3 поражения.