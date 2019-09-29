Завершился очередной тур УХЛ

Новости спорта:Белый Барс обыграл аутсайдера УХЛ

Сегодня, 29 сентября состоялся матч между ХК Белый Барс и ХК Ледяные Волки. Победу со счетом 2:1 одержали белоцерковцы. Для Белого Барса это вторая победа в сезоне.

Первый период начался с обоюдных атак обеих команд. Сразу сложилось впечатление, что обе команды готовы в бой. Первыми счет открыли Ледяные Волки. Николай Дворник отлично сыграл на добивании, шайба залетела под перекладину ворот «Белого Барса». Закончили первую двадцатиминуту команды со счетом 0:1.

Второй период стартовал с уравнивания счета. Автором гола в пользу Белого Барса стал Артем Грабовицкий. Нельзя не отметить игру вратаря киевлян Максима Дуве, которого белоцерковцы расстреливали практически все двадцать минут второго периода. Команды по очереди атаковали ворота соперника и обладали инициативой.

Заключительную двадцатиминутку обе команды начали в меньшенстве. Спустя 4 минуты третьего периода поменял счет на табло Игорь Шабанов. Счет становится 2:1 в пользу хозяев льда. После заброшенной шайбы подопечные Константина Буценко заиграли ещё более активно,"Ледяные Волки" так и не смогли сравнять счет.