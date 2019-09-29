Определился чемпион Европы по волейболу

Новости спорта:Сборная Сербии обыграла в финале ЧЕ сборную Словению.

29 сентября в финале чемпионата Европы по волейболу среди мужчин встретились сборные Сербии и Словении.

В решающем матче ЧЕ-2019, проходившем в Париже, первая партия осталась за словенцами, но последующие три сета взяли сербы и стали чемпионами Европы!

Чемпионат Европы по волейболу 2019

Сербия – Словения – 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:19)

Сербия: 1. Александар Околич, 2. Урош Ковачевич, 4. Неманья Петрич, 5. Лазар Чирович, 6. Никола Пекович, 7. Петар Крсманович, 8. Марко Ивович, 9. Никола Йовович, 14. Александар Атанасьевич, 16. Дражен Лубурич, 17. Невен Майсторович, 18. Марко Подрашчанин, 20. Сречко Лисинац, 21. Вук Тодорович. Главный тренер: Слободан Ковач.

Напомним, на стадии 1/4 финала Украина уступила Сербии, будущему чемпиону Европы, в напряженном поединке в пяти сетах (2:3).