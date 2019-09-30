Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
Яркая Фрейзер-Прайс - чемпионка мира в беге на 100 метров (Фото, Видео)
Яркая Фрейзер-Прайс - чемпионка мира в беге на 100 метров (Фото, Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Спортсменка сломала шест, но установила национальный рекорд (Видео)

Смотрите фото (4)
Спортсменка сломала шест, но установила национальный рекорд (Видео)
08:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Шведка Бенгтссон сломала шест на ЧМ, но с чужим инвентарём побила рекорд страны.

Шведка Ангелика Бенгтссон во время выступления на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в третьей попытке на высоте 4,80 метра упала и сломала шест. Организаторы дали ей шанс повторить прыжок, так как фактически она его не совершила.

У спортсменки не оказалось запасного шеста, и ей на помощь пришла одна из соперниц. Француженка Нинон Гюйон-Ромарен, уже завершившая борьбу, поделилась с Бенгтссон инвентарём.

В итоге Ангелика смогла преодолеть планку на высоте 4,80 метра, установив тем самым национальный рекорд. Позже она пыталась покорить высоту 4,85, но три её попытки не увенчались успехом и Бенгтссон заняла 6-е место.

Яркая Фрейзер-Прайс - чемпионка мира в беге на 100 метров (Фото, Видео)

Победу в соревнованиях одержала россиянка Анжелика Сидорова. Она единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 метра. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Легкая атлетика, Катар, ЧМ по легкой атлетике, Доха-2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
02 Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера
03 Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)
04 Головкин назвал своего самого главного соперника
05 Наставник Десны - о разгроме Мариуполя: Получили то, что заслужили
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь