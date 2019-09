Спортсменка сломала шест, но установила национальный рекорд (Видео)

Шведка Ангелика Бенгтссон во время выступления на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе (Катар) в третьей попытке на высоте 4,80 метра упала и сломала шест. Организаторы дали ей шанс повторить прыжок, так как фактически она его не совершила.

У спортсменки не оказалось запасного шеста, и ей на помощь пришла одна из соперниц. Француженка Нинон Гюйон-Ромарен, уже завершившая борьбу, поделилась с Бенгтссон инвентарём.

В итоге Ангелика смогла преодолеть планку на высоте 4,80 метра, установив тем самым национальный рекорд. Позже она пыталась покорить высоту 4,85, но три её попытки не увенчались успехом и Бенгтссон заняла 6-е место.

A scary moment for Angelica Bengtsson as her pole snaps at the last minute



Her response? Casually set a Swedish record and reach the top six #Doha2019 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/s40rpT5zIz

— GiveMeSport Athletics (@GMS_Athletics) 29 сентября 2019 г.