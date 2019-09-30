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Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день

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Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
10:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Медальный зачёт чемпионата мира по лёгкой атлетике в Катаре после 3-го дня.

После трех дней соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) лидером общего зачета остается сборная США, у которой 8 медалей (4 золота и 4 серебра).

На второе место вышла сборная Ямайки (2 золота и 1 бронза). Это стало возможным благодаря победе яркой Фрейзер-Прайс в беге на 100 метров.

На третьем месте теперь Китай, у которого так и осталось 3 медали (1 золото, 1 серебро, 1 бронза).

Сборная Украины пока без медалей. На чемпионате выступают 44 украинских спортсмена.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар

Медальный зачёт

1. США - 8 (4-4-0)

2. Ямайка - 3 (2-1-0)

3. Китай - 3 (1-1-1).

4. Кения - 2 (1-0-1).

5. Нидерланды - 1 (1-0-0).

6. Нейтральные атлеты - 1 (1-0-0).

7. Япония - 1 (1-0-0).

8. Бахрейн - 2 (0-1-1).

9. Великобритания - 1 (0-1-0).

10. Польша - 1 (0-1-0).

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Легкая атлетика, Катар, ЧМ по легкой атлетике, Доха-2019.
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