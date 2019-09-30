Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день

После трех дней соревнований на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) лидером общего зачета остается сборная США, у которой 8 медалей (4 золота и 4 серебра).
На второе место вышла сборная Ямайки (2 золота и 1 бронза). Это стало возможным благодаря победе яркой Фрейзер-Прайс в беге на 100 метров.
На третьем месте теперь Китай, у которого так и осталось 3 медали (1 золото, 1 серебро, 1 бронза).
Сборная Украины пока без медалей. На чемпионате выступают 44 украинских спортсмена.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Доха, Катар
Медальный зачёт
1. США - 8 (4-4-0)
2. Ямайка - 3 (2-1-0)
3. Китай - 3 (1-1-1).
4. Кения - 2 (1-0-1).
5. Нидерланды - 1 (1-0-0).
6. Нейтральные атлеты - 1 (1-0-0).
7. Япония - 1 (1-0-0).
8. Бахрейн - 2 (0-1-1).
9. Великобритания - 1 (0-1-0).
10. Польша - 1 (0-1-0).
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