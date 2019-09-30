Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Медальный зачет ЧМ-2019 по легкой атлетике: 3-й день
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Шахтер отправился в Милан на матч Лиги чемпионов (список игроков)
Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA
Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

В украинской чемпионки украли автомобиль, который уже удалось найти (Фото)

В украинской чемпионки украли автомобиль, который уже удалось найти (Фото)
12:52 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости спорта:"Это как страшный сон", - прокомментировала спортсменка случившееся.

У украинской спортсменки, чемпионки мира по вольной борьбе и двукратной чемпионки Европы Юлии Ткач украли автомобиль.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

«Это как страшный сон... никогда не могла подумать, что это может произойти со мной, когда ты утром идешь на парковку, а там просто нет твоего авто. Как можно украсть чужое, то, что принадлежит не тебе... Расстроена, растеряна...», – отметила она.

Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA

Инцидент произошел ночью в городе Львов возле церкви Ольги и Владимира. Неизвестные лица завладели красным автомобилем Mazda 2018 года выпуска.

Позже спортсменка написала радостный пост в Фейсбуке, что автомобиль нашелся.

Юлия Ткач поблагодарила человеку, который помог ей найти машину. Также, она поблагодарила всех, кто поддерживал ее в тяжелой ситуации.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вольная борьба, Львов, Полиция, Спорт, Юлия Ткач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо в матче 9-го тура УПЛ уверенно победило Днепр-1 (Видео)
02 Этот матч войдет в историю футбола: команда забила 56 голов
03 Официально: Манчестер Юнайтед уволил тренера
04 Беседин прокомментировал скандальный пенальти в ворота Днепра-1 (Видео)
05 Головкин назвал своего самого главного соперника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь