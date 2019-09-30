Свитолина поднялась на 8-е место в чемпионской гонке WTA

Новости спорта:Элина Свитолина замкнула топ-8 чемпионской гонки WTA.

Первая “ракетка” Украины Элина Свитолина замкнула восьмерку участников Итогового турнира WTA, который стартует 27 октября в китайском городе Шэньчжэнь.

По итогам турниров “Премьер-5” в Ухане и International в Ташкенте, проходивших на прошлой неделе, свое положение в чемпионской гонке улучшили Петра Квитова (6 место) и Элина Свитолина (8 место). Об этом сообщает БТУ.

Сразу на 7 позиций в рейтинге сезона поднялась победительница китайского турнира Арина Соболенко - 12 место. Также на семь строк выше теперь находится Даяна Ястремская - 25 место.

В топ-100 чемпионской гонки сезона Женской теннисной ассоциации находятся еще две украинские теннисистки: Леся Цуренко (67) и Екатерина Козлова (84).

Чемпионская гонка WTA. 30 сентября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 5826.

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 5360.

3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 4897.

4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4727.

5 (5). Наоми Осака (Япония) — 4246.

6 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4186.

7 (6). Серена Уильямс (США) — 3935.

8 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3781.

9 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3615.

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3585.

Как сообщалось, третья "ракетка" мира украинка Элина Свитолина преодолела стартовый барьер на представительном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в Пекине (Китай) с призовым фондом $8,285 млн. В первом круге соревнований Свитолина со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 6:2 одержала волевую победу над Анастасией Севастовой из Латвии (№19 рейтинга WTA).

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Его организаторы увеличили призовой фонд в два раза - с 7 до 14 млн долларов.