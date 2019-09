Свитолина победила Севастову в Пекине, уступив первый сет (Фото, Видео)

На турнире WTA в Пекине (Китай) украинка Элина Свитолина в трех сетах взяла верх над представительницей Латвии Анастасией Севастовой 6-7 (4), 6-1, 6-2.

Проиграв на тай-брейке первый сет Свитолина собралась и разгромила соперницу в двух последующих партиях 6:1 и 6:2.

Поединок продолжался 2 часа и 5 минут. Счет личных встреч соперниц стал 2:1 в пользу украинки.

Таким образом, украинка взяла реванш у Севастовой за прошлогоднее поражение от Севастовой на US Open.

Пекин. Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 3) - Анастасия Севастова (Латвия) 6-7(4), 6-1, 6-2

В следующем втором круге соперницей Элины Свитолиной стала китаянка Ван Яфань.

Through in three!@ElinaSvitolina triumphs 6-7(4), 6-1, 6-2 against Sevastova!

Through to Round 2 of the @chinaopen!#ChinaOpen pic.twitter.com/NEMYIyrfrG

— WTA (@WTA) 29 сентября 2019 г.