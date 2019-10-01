Магучих: Победила саму себя - два личных рекорда (Видео)

Новости спорта:Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих прокомментировала свой дебют на чемпионате мира.

Серебряная призерка чемпионата мира по легкой атлетике 18-летняя украинская прыгунья Ярослава Магучих поделилась первыми впечатлениями после своего триумфального выступления в Дохе.

Обладательница двух личных рекордов украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, в частности, отметила, что понимала ответственность выступления на взрослом чемпионате мира и, наверное, смогла победить саму себя.

“Когда я выходила сюда, то понимала, что это другой уровень соревнований. Мне очень понравилось здесь прыгать. Спасибо моему тренеру Татьяне Степановой, что она меня поддерживала, и я прыгнула эту высоту.

Когда взяла 2,02 метра с первой попытки, то, наверное, какой-то адреналин заиграл и я захотела прыгнуть еще выше - 2,04 метра. Почему нет? Хотела попробовать, попробовала, взяла. Когда я прыгнула 2,04 метра, взяла с третьей попытки, то поняла, что это уже круто. Я не верю в это.

Ожидала, что будут такие высокие результаты в финале, это же взрослый чемпионат мира. Я готовилась к нему. Понимала, что будет сложно. Но я настолько довольна после своих прыжков. Победила саму себя, наверное. Два личных рекорда”, - сказала Магучих.

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Как сообщалось, украинка Ярослава Магучих заняла второе место в прыжках в высоту с личным рекордом 2.04 м на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в столице Катара – городе Доха. В финале прыжков в высоту 18-летняя украинка взяла высоту 2.04 м с третьей попытки и заняла второе место. Она дважды обновляла личный рекорд и новый мировой рекорд U-20.