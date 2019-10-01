Сергей Бубка переизбран первым вице-президентом IAAF

Новости спорта:Соответствующее решение было принято во время заседания Совета IAAF в Дохе (Катар).

Глава НОК Украины Сергей Бубка 1 октября переизбран первым вице-президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Такое решение принял совет IAAF в Дохе (Катар), сообщили в пресс-службе НОК.

Как информировало агентство, накануне Бубка был переизбран на должность вице-президента IAAF. Он получил 139 голосов от национальных федераций.

Впервые Сергей Бубка стал вице-президентом IAAF и вошел в состав совета ассоциации В 2007 году. С 2015-го он занимает должность первого вице-президента IAAF.

Бубка является членом исполкома Международного олимпийского комитета. С 2005 года легендарный украинский атлет возглавляет Национальный олимпийский комитет Украины.