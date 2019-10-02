Мотор потерпел первое в сезоне поражение в SEHA-лиге (Видео)

Новости спорта:Запорожцы не смогли увезти победу из Сербии.

В выездном матче против сербской Войводины Нови Сад Мотор провалил первый тайм (8:14), а попытка гостей вернуться в игру завершилась лишь сокращением отрыва до трех мячей.

У Мотора самыми результативными стали Александр Касай (8 голов), Павел Гурковский (4) и Тарас Миноцкий (3).

SEHA-лига. Групповой этап. 4-й тур

Войводина Нови Сад (Сербия) – Мотор (Украина) – 25:22 (14:8, 11:14)

Турнирная таблица: Войводина Нови Сад – 9, Вардар – 9, Мотор – 9, Татран Пресов – 6, Нексе – 3, Университет Пекина – 0.

Следующий матч в SEHA-лиге Мотор проведет 5 октября в Запорожье против Нексе (Хорватия).