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"Он лучший": Нурмагомедову дали ценный совет

"Он лучший": Нурмагомедову дали ценный совет
11:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову не стоит задумываться об участии в боксёрких поединках.

По мнению генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову не стоит задумываться об участии в боксёрких поединках.

Ранее Федерация бокса России предлагала Нурмагомедову выйти на ринг, причём в качестве одного из потенциальных соперников рассматривался непобеждённый боксёр Флойд Мейвезер. Однако в последнее время ФБР не делала Хабибу подобных предложений.

«Нет, не делали больше предложений. Перейти в бокс из другого спорта — это, как мне кажется, нереально. Если такое произойдёт и кто-то победит в боксе, это будет сенсация. Думаю, что Хабиб в своём спорте показывает и доказывает, что он лучший», — цитирует Кремлёва ТАСС.

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На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

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MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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