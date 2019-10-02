Украинка, завоевавшая бронзу ЧМ: На этом я не буду останавливаться

Новости спорта:Украинская гимнастка рассказала о своих дальнейших целях.

16-летняя гимнастка Влада Никольченко в эфире XSPORT прокомментировала выступление на чемпионате мира в Баку, где она стала бронзовым призером в упражнениях с булавами:

"В финале у меня была ошибка в ленте, возможно, могла быть и еще одна медаль. Но так получилось, что допустила ошибку.

В многоборье также не все получилось. Кончено, ошибки есть, над этим надо еще работать. Не все бывает идеально, но в общем-то я довольна.

В упражнениях с булавами я собой безумно довольна, тренер тоже. Это была долгожданная медаль, ведь на прошлом чемпионате мира у меня не все получилось.

Я шла стабильно, но тогда финалы мне не удались и медаль на родину я не привезла.

В этом году мне было важно переступить через себя и это новая ступень в моей жизни – медаль чемпионата мира. На этом я не хочу останавливаться и буду идти дальше.