Скачать
Среда, 02.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Аталанта - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Голевой ураган в матче Тоттенхэм - Бавария (Видео)
Голевой ураган в матче Тоттенхэм - Бавария (Видео)

Украинка, завоевавшая бронзу ЧМ: На этом я не буду останавливаться

Украинка, завоевавшая бронзу ЧМ: На этом я не буду останавливаться
17:37 Сегодня Телеграф Xsport Фото: Федерация гимнастики Украины

Новости спорта:Украинская гимнастка рассказала о своих дальнейших целях.

16-летняя гимнастка Влада Никольченко в эфире XSPORT прокомментировала выступление на чемпионате мира в Баку, где она стала бронзовым призером в упражнениях с булавами:

"В финале у меня была ошибка в ленте, возможно, могла быть и еще одна медаль. Но так получилось, что допустила ошибку.

В многоборье также не все получилось. Кончено, ошибки есть, над этим надо еще работать. Не все бывает идеально, но в общем-то я довольна.

В упражнениях с булавами я собой безумно довольна, тренер тоже. Это была долгожданная медаль, ведь на прошлом чемпионате мира у меня не все получилось.

Беленюк лучший спортсмен сентября в Украине

Я шла стабильно, но тогда финалы мне не удались и медаль на родину я не привезла.

В этом году мне было важно переступить через себя и это новая ступень в моей жизни – медаль чемпионата мира. На этом я не хочу останавливаться и буду идти дальше.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гимнастика, Художественная гимнастика, Новости спорта, Влада Никольченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
03 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
04 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
05 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь