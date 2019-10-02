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Турнир WWFC впервые пройдет в Харькове: яркое промо (Видео)

Турнир WWFC впервые пройдет в Харькове: яркое промо (Видео)
16:21 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Лига WWFC впервые в Харькове проведет международный турнир по ММА.

2 ноября в спортивном комплекс «Локомотив» в Харькове состоится масштабный международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 16. Организатор – международная лига по смешанным боевым искусствам World Warriors Fighting Championship.

В главном поединке вечера боец клуба SBG Ireland, спарринг-партнер Конора МакГрегора и обидчик Теймура Рагимова – Блейн О'Дрисколл (7-2) будет защищать чемпионский пояс от посягательств украинца Дениса Бондаря (8-2). В другом главном поединке турнира WWFC 16 за вакантный пояс чемпиона мира в весовой категории до 61 кг будут соревноваться Александр Плетенко (14-5) из Украины, и представитель Ирана Мохсен заманишь (7-0). Всего на турнире WWFC 16 запланировано 12 поединков.

«Лига WWFC расширяет свою географию. Наконец-то, мы представляем масштабный номерной турнир WWFC 16 харьковской публике. Уверен, что харьковчане будут потрясены высоким уровнем организации соревнований», – заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Кроме захватывающих поединков организаторы приготовили для гостей вечера яркую шоу-программу, эксклюзивные фотозоны, интерактивы и розыгрыши подарков, а для владельцев VIP-билетов – закрытую Lounge-зону с изысканным фуршетом и лучшими коктейлями.

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ПРОМО

О лиге WWFC

World Warriors Fighting Championship (WWFC) – международная организация, проводит бои по смешанным боевым искусствам (ММА) среди профессионалов. Главный офис в Киеве, Украина. Основана в 2013 году. По данным независимого статистического портала Fight Matrix, лига WWFC входит в 20-ти лучших организаций в мире и занимает 7-е место среди стран СНГ. WWFC провела 46 турниров, в том числе 15 номерных ивентов и турниры серии Road to WWFC, Ukraine Selection и Warriors Honor. Мероприятия организации проходили в Украине, Франции, Люксембурге и Молдове.

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Харьков, MMA, UFC, WWFC, WWFC 16.
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