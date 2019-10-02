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Мама Магучих: Дочь рассказывала, что в Дохе стоит 45-градусная жара

Мама Магучих: Дочь рассказывала, что в Дохе стоит 45-градусная жара
17:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Ольга Магучих прокомментировала историческое достижение 18-летней дочери.

Ольга Магучих, мама 18-летней украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих, поделилась впечатлениями от выступления дочери на чемпионате мира в Дохе. Ярослава преподнесла сенсацию, завоевав серебро. Она установила мировой рекорд в возрастной категории U20 — 2,04 м.

Золото с таким же результатом завоевала россиянка Мария Ласицкене. Магучих, взяв высоту 2,04 м, прекратила борьбу.

«Знаете, как мы кричали дома, когда она таки взяла высоту 2,04 метра! Обычно мы смотрим соревнования по прыжкам в высоту по интернету, а тут их показывали по телевизору. Мы просто прилипли к экрану. А потом ещё много раз пересматривали кадры прыжка Ярославы в интернете. Честно говоря, нас переполняли просто сумасшедшие эмоции. Да и Ярослава сама, по-моему, не ожидала такого результата.

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Стоило ли ей дальше прыгать? Видно было, что она уже устала. К тому же 2,04 Ярослава взяла с третьей попытки и, думаю, силы свои рассчитала. Дочь почувствовала сама, что надо остановиться. Эмоции её переполняли. Физически выступать тоже было сложно — погодные условия там очень непростые. Дочь рассказывала, что стоит 45-градусная жара. На улицу они практически не выходят, время проводят в гостинице и стадионе", — цитируют Ольгу Магучих «Факты».

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Легкая атлетика, ЧМ по легкой атлетике, Ярослава Магучих, Доха-2019.
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