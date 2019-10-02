Сборная Украины по гимнастике огласила состав на ЧМ

Новости спорта:Украину на Чемпионате мира будут представлять одиннадцать спортсменов.

В состав команды вошли 11 спортсменов.

Сборная Украины по спортивной гимнастике огласила список спортсменов, которые выступят на чемпионате мира в Штутгарте.

На мировом первенстве выступят 11 украинских гимнастов — 6 мужчин и 5 женщин, сообщает UA:Спорт в Facebook.

Состав сборной Украины:

Мужчины: Олег Верняев, Игорь Радивилов, Петр Пахнюк, Владислав Грико, Евгений Юденков, Максим Василенко.

Женщины: Анастасия Бачинская, Диана Варинская, Ангелина Радивилова, Валерия Осипова, Яна Федорова.

Чемпионат мира в Штутгарте пройдет с 4 по 13 октября. Женщины начнут выступления 5 октября, мужчины — 7 октября. Отметим, что на мировом первенстве будут разыграны лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.