Скачать
Среда, 02.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Невероятный Пятов и яркий Марлос: обзор матча Аталанта - Шахтер (Видео)
Аталанта - Шахтер: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Лига чемпионов: расписание матчей 2 октября
Украина вырвала победу у Катара и вышла в лидеры группы на ЧМ по баскетболу 3х3
Украина вырвала победу у Катара (Видео)

Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине

Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине
18:29 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:А вы готовы к новому сезону лучшей хоккейной лиги мира?

В ночь с четверга на пятницу, 3 октября, стартует регулярный чемпионат нового сезона Национальной хоккейной лиги.

В рамках первого игрового дня состоятся 4 встречи: чемпионат откроет матч Оттавы и Торонто, а действующий чемпион Сент-Луис примет Вашингтон.

Оттава и Торонто начнут свой матч в 2:00 по киевскому времени, Сент-Луис - Вашингтон сыграют в 3:00 (прямая трансляция).

Напомним, по итогам прошлого сезона Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии обыграв Бостон со счетом 4:3.

C нового сезона чемпионат НХЛ в Украине будет транслировать телеканал Setanta Sports.

Промо начала сезона

Читайте также: Украинский экс-игрок НХЛ: На первую зарплату купил золотые часы

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь