Стартует новый сезон НХЛ: где смотреть матчи в Украине

Новости спорта:А вы готовы к новому сезону лучшей хоккейной лиги мира?

В ночь с четверга на пятницу, 3 октября, стартует регулярный чемпионат нового сезона Национальной хоккейной лиги.

В рамках первого игрового дня состоятся 4 встречи: чемпионат откроет матч Оттавы и Торонто, а действующий чемпион Сент-Луис примет Вашингтон.

Оттава и Торонто начнут свой матч в 2:00 по киевскому времени, Сент-Луис - Вашингтон сыграют в 3:00 (прямая трансляция).

Напомним, по итогам прошлого сезона Сент-Луис выиграл Кубок Стэнли, в финальной серии обыграв Бостон со счетом 4:3.

C нового сезона чемпионат НХЛ в Украине будет транслировать телеканал Setanta Sports.

Промо начала сезона

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