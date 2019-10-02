Днепр разгромил Донбасс в центральном матче тура УХЛ

Новости спорта:Днепр уничтожил в родных стенах чемпиона Украины ХК Донбасс.

Сегодня, 2 октября, состоялись 2 матча 6-го тура Украинской хоккейной лиги. В центральном матче тура «Днепр» в Херсоне разгромил «Донбасс» со счетом 5:0. Херсонское «Динамо» проиграло в овертайме «Ледяным Волкам» (3:4 OT). Еще одна встреча тура «Белый Барс» – «Кременчуг» состоится 3 октября.

Днепр Херсон – «Донбасс» – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Василенков (Декало) – 15:46, 2:0 – Василенков (Янишевский, Чернышенко) – 28:08, 3:0 – Василенков (Чернышенко, Янишевский) – 34:48, 4:0 – Дорофеев (Шибаев, Макарицкий) – 37:36, 5:0 – Дорофеев – бол.

«Динамо» Харьков – «Ледяные Волки» – 3:4 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 0:1)

Статистики по забитым шайбам нет.

В первую тройку турнирной таблицы УХЛ входят Кременчуг (15 очков, 5 матчей), Днепр Херсон (14 очков, 6 матчей), Донбасс (7 очков, 5 матчей).