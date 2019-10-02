Скачать
Среда, 02.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Генк 0:0 Наполи: события матча
Генк 0:0 Наполи: события матча
Барселона 0:1 Интер: видео гола Мартинеса
Барселона 0:1 Интер: видео гола Мартинеса
Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)
Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Пекине: обзор матча с Кенин (Видео)

Днепр разгромил Донбасс в центральном матче тура УХЛ

Днепр разгромил Донбасс в центральном матче тура УХЛ
22:35 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ХК Донбасс

Новости спорта:Днепр уничтожил в родных стенах чемпиона Украины ХК Донбасс.

Сегодня, 2 октября, состоялись 2 матча 6-го тура Украинской хоккейной лиги.  В центральном матче тура «Днепр» в Херсоне разгромил «Донбасс» со счетом 5:0. Херсонское «Динамо» проиграло в овертайме «Ледяным Волкам» (3:4 OT). Еще одна встреча тура «Белый Барс» – «Кременчуг» состоится 3 октября.

Днепр Херсон – «Донбасс» – 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – Василенков (Декало) – 15:46, 2:0 – Василенков (Янишевский, Чернышенко) – 28:08, 3:0 – Василенков (Чернышенко, Янишевский) – 34:48, 4:0 – Дорофеев (Шибаев, Макарицкий) – 37:36, 5:0 – Дорофеев – бол.

«Динамо» Харьков – «Ледяные Волки» – 3:4 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 0:1) 

Статистики по забитым шайбам нет.

Стартует новый сезон НХЛ

В первую тройку турнирной таблицы УХЛ входят Кременчуг (15 очков, 5 матчей), Днепр Херсон (14 очков, 6 матчей), Донбасс (7 очков, 5 матчей).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ХК Донбасс, Новости хоккея, ФХУ, УХЛ, ХК Днепр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Слова наставника Аталанты после матча с Шахтером в ЛЧ
03 Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)
04 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
05 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь