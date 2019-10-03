Отец Нурмагомедова: Хабиб хочет боя с Макгрегором

Новости спорта:Отец Хабиба нурмагомедова заявил, что сын не против боя с Макгрегором в Москве.

Абдулманап Нурмагомедов, отец действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, сообщил, что его сын готов вновь выйти в октагон с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. Ранее Макгрегор заявлял о желании сразиться с Хабибом в Москве.

"Макгрегор если хочет, Москва ждёт его. Он же говорил, что у него болельщиков больше здесь, чем у нас. Мы хотим принять его в Москве, пожалуйста, мы ждём. Но до Макгрегора нам нужно разобраться с Фергюсоном.

Потому что 28 боёв провёл Фергюсон, как и Хабиб, и у него серия из 12 побед в UFC, как и у Хабиба. Такой серии из побед, такого большого боя в истории UFC не было. Поэтому я думаю, что «Мэдисон Сквер Гарден» — подходящая арена для этого боя. Но мы раньше, чем март, не выступим», — сказал А. Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу «Живи на 100%».

В октябре 2018 года Нурмагомедов и Макгрегор провели титульный поединок, завершившийся победой российского бойца.