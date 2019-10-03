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Украинский вратарь сменил один шведский клуб на другой

Украинский вратарь сменил один шведский клуб на другой
13:36 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: УХЛ

Новости спорта:Экс-вратарь АТЭКа, Белого Барса и Донбасса Сергей Люльчук проведёт второй сезон подряд в Швеции.

Как сообщает сайт клуба HA74, выступающего в четвёртом по силе дивизионе Швеции, контракт с клубом заключил украинский вратарь Сергей Люльчук.

В прошлом сезоне голкипер уже выступал в Швеции в том же дивизионе в составе «Сольвесборгса» – в 18 матчах Люльчук отбил 91,6% бросков при показателе надёжности 2.10.

В 2015 году успешная игра Сергея Люльчука в плей-офф (95,4% отбитых бросков, показатель надёжности 1.90) позволила АТЭКу стать чемпионом Украины. Летом 2015 года голкипер заключил контракт с «Белым Барсом», после чего на один сезон хоккеист перешёл в «Донбасс», где был третьим вратарём.

Стартовал регулярный сезон в НХЛ

Сезон 2017/18 Люльчук также провёл в «Белом Барсе» – в 20 матчах регулярного чемпиона он отбил 89,7% бросков при показателе надёжности 2.74. К ним голкипер добавил 3 матча в плей-офф (89,6% отбитых бросков, 3.85 показатель надёжности).

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Отметим, что Люльчук уже успел дебютировать в составе HA74 – в первом матче он пропустил две шайбы и отбил 94,6% бросков.

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ХК Донбасс, Новости хоккея, УХЛ, АТЭК, Белый Барс, Сергей Люльчук.
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