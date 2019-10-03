Магучих: Не верила, что смогу взять высоту 2,04 метра

Новости спорта:Ярослава Магучих поделилась эмоциями от прошедшего ЧМ.

18-летняя украинская высотница Ярослава Магучих прокомментировала свое выступление на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, где она стала серебряным призером. Слова Магучих приводит пресс-служба IAAF:

«Обычно, я прекращаю свои соревнования после того, как установила личный рекорд, поэтому на 2,02 м я могла бы нормально остановиться, но я посмотрела на своего тренера (Татьяну Степанову) и сказала, что хочу продолжить. Она видела, что я хочу продолжать, и поэтому позволила мне.

В этот момент у меня был большой прилив адреналина, и я хотела взять следующую высоту. После первой неудачи на планке 2,04 м, я подумала: «Я могу взять эту высоту». Но после того, как сделала это, не была уверена, что смогу преодолеть 2,06 м. Наверное, это было бы слишком и мой тренер разделял это мнение. Именно поэтому я завершила выступление после третьей попытки на высоте 2,04 м.

Я ожидала хорошего выступления, ведь приехала на ЧМ хорошо подготовленной. Но в то, что возьму высоту 2,04 м я перед турниром не верила».