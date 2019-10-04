Экс-чемпион UFC шокировал фанатов в прямом эфире (Видео)

Новости спорта:Майкл Биспинг явно шокировал общественность своим действием.

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг, во время одного из интервью, по-настоящему шокировал общественность, достав в прямом эфире свой протез глазного яблока.

Дело в том, что у 40-летнего англичанина спросили, почему он в последнее время появляется на публике в очках, на что последовал незамедлительный ответ.

"Вот почему мне приходилось носить эти еб***ые очки!" - сказал Биспинг.

Отметим, что Биспинг завершил карьеру в смешанных единоборствах в 2017 году после поражений в боях с Жоржем Сен-Пьером и Келвином Гастелумом. Примечательно, что проблемы со зрением у члена Зала славы UFC появились еще в далеком 2013 году, как результат поединка с Витором Белфортом.

Напомним, ранее Майкл Биспинг рассказывал о планах Конора Макгрегора на ближайшее будущее.