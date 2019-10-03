Чемпион WWFC Спивак проведет второй бой в UFC

Новости спорта:Украинец имеет прекрасную возможность реабилитироваться за поражение в первом бою.

Украинский тяжеловес Сергей Спивак (9-1) проведет свой второй бой в рамках UFC.

Спивак выйдет в октагон против австралийца Тая Туивасы (8-2). Поединок состоится 6 октября в рамках турнира UFC 243 в Мельбурне (Австралия).

"У Сергея будет прекрасная возможность реабилитироваться после дебютного поражения от Уолта Харриса, которое он потерпел в мае этого года. Возлагаем большие надежды на нашего бойца", – заявил президент лиги WWFC Владимир Тесля.

Напомним, украинец проиграл в первом раунде дебютного боя в UFC. Вице-президент WWFC Денис Перч в интервью Телеграф Спорту назвал главную причину того поражения.

Напомним, 21 сентября состоялся грандиозный вечер ММА в Киеве - WWFC 15, в рамках которого Светлана Гоцык в удивительном стиле взяла реванш у чешки Магдалены Сормовой. Другие результаты и обзоры поединков смотрите на нашем сайте.

Также, пару дней назад стало известно, что WWFC 16 пройдет в Харькове: появилось яркое промо вечера MMA в первой столице Украины.