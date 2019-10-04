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В Bellator озвучили планы касательно Федора Емельяненко

В Bellator озвучили планы касательно Федора Емельяненко
14:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Федор Емельяненко может завершить свою карьеру боем в России.

Глава Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт ещё три боя, причём последний — в России, после чего завершит карьеру.

"План в том, чтобы провести ещё два поединка, после чего Фёдор выйдет в октагон в России. Этот поединок, вероятно, станет для него последним. Но до этого момента может пройти несколько лет, а может один год", — цитирует Кокера RT.

Также Кокер прокомментировал планы по организации турнира Bellator в России.

"Да, турнир в России нам интересен. Фёдор отлично подходил бы для этого. Он помог бы нам зайти на территорию. Но, думаю, до этого он ещё дважды выйдет на ринг.

Турецкий боксер был пойман на положительной допинг-пробе.

Мы близки к договорённости о бое Фёдора в Японии в конце года. Увидимся с ним в Милане через две недели и обсудим детали", — добавил он.

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MMA, Федор Емельяненко, Новости ММА, Bellator.
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