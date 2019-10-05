Результаты взвешивания UFC 243 (Видео)

Новости спорта:В Мельбурне завершилась церемония взвешивания на турнире UFC 243.

В главном поединке UFC 243 встретятся чемпион организации в среднем весе Роберт Уиттакер и временный чемпион Исраэль Адесанья. Оба спортсмена смогли уложиться в лимит среднего веса. Уиттакер оказался немного тяжелее Адесаньи — он показал на весах 185 фунтов против 184 у Исраэля.

В соглавном поединке встретятся бывший претендент на звание чемпиона UFC в лёгком весе Эл Яквинта и Дэн Хукер.

UFC 243. Взвешивание. Основной кард

Роберт Уиттакер (185 фунтов) — Исраэль Адесанья (184)

Дэн Хукер (155) — Эл Яквинта (155)

Сергей Спивак (233) — Тай Туиваса (264)

Люк Джумо (171) — Диего Лима (171)

Джастин Тафа (265) — Йорган Де Кастро (265)