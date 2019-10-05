В НХЛ завершился очередной игровой день (Видео)

Новости спорта:В НХЛ состоялось ещё пять матчей регулярного сезона.

В ночь с 4 на 5 октября в сезоне НХЛ прошли ещё пять матчей.

Один из них, Филадельфия - Чикаго, проходил в рамках NHL Global Games в столице Чехии, Праге.

Филадельфия – Чикаго 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

О2 арена собрала очень много зрителей, которые сумели увидеть насыщенный матч. Представители Пенсильвании за 10 минут до конца сделали счет 4:2.

За три минуты до окончания игры лидер Блэкхокс Патрик Кейн сократил разрыв, но даже замена вратаря на шестого не помогла Чикаго уйти от поражения.

Айлендерс – Вашингтон 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

В Нью-Йорке местные Айлендерс принимали прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли Вашингтон. Активнее игру начали хозяева, однако на 10-й минуте гости сумели выйти вперед. Уже через две минуты хозяева сравняли. Во втором периоде Вашингтон снова забил, а вот Айлендерс как не пытались, так и не смогли сравнять счет.

Коламбус – Торонто 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Коламбус первые два отрезка игры ещё оказывал сопротивление гостям из Канады, но в третьем периоде Мейпл Лифс взвинтили темп и спокойно дожали хозяев.

Стоит отметить, что вице-капитан Торонто Митч Марнер отметился дублем и записал в свой актив результативную передачу.

Нью-Джерси – Виннипег 4:5 Б (1:0, 3:1, 0:3, 0:1)

Виннипег перед последними двадцатью минутами игры уступал три шайбы, но сумел сделать камбэк, а затем и вырвать победу по буллитах.

Сан-Хосе» – Вегас 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

Игровой день завершал матч в Сан-Хосе, где местный клуб просто провалил игру с Вегасом, уступив тому с разгромным счетом.