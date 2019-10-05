Хоккей: анонс 7-го тура УХЛ – Пари-Матч

Новости спорта:Очередные матчи чемпионата УХЛ пройдут 5-6 октября.

Сумеет ли «Кременчук» добыть свою седьмую победу подряд, харьковчане не проиграть белым «кошкам», а «Донбасс» одолеть «волков».

05.10.2019 «Кременчук» - «Днепр»

5 октября, в 14.00 на арене «Айсберг» состоится центральный матч седьмого тура Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

В прошлом поединке, которые состоялся 19 сентября (в рамках второго тура) в Херсоне, победу одержали кременчужане со счетом 3:2. Тогда основные события матча развернулись во второй половине третьего периода.

Вначале, игроки «Днепра» первыми забили шайбу, сведя счет к минимуму 1:2. В данном эпизоде удался сольный проход новичку херсонцев – Миксу Липсбергсу. Прошло 4 минуты и Дмитрий Орлов, вновь выводит «Кременчук» на расстояние в две шайбы – 1:3. И вот, за полторы минуты до конца матча, херсонцы, удачно реализуют большинство и вновь сводят результат встречи к минимуму. Казалось, что вот, хозяева смогут перевести игру в овертайм. Главный тренер херсонцев, Дмитрий Пидгурский, под самый конец игры выпустил, вместо вратаря 6 полевого игрока. Но этот ход ни к чему не привел.

На данный момент две команды занимают первое и второе место.

Данную встречу можно расценивать, как битву «за три очка».

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05.10.2019 МХК «Динамо» - «Белый Барс»

5 октября, в 15:50 на арене «Салтовский лед» МХК «Динамо» примет команду из Белой Церкви «Белый Барс». Судя по позиции в чемпионате, то безоговорочными лидерами в этой встречи являются «кошки». К тому же, у себя дома, во втором туре, «Белый Барс» одолел харьковчан со счетом 6:2. Стоит отметить, что в прошлом туре, динамовцы добыли свое первое очко, уступив в овертайме «Ледяным Волкам» 3:4, а «Белый Барс» был бит «Кременчуком» - 5:1. На сегодняшний момент динамовцы занимают последнею строчку в таблице, а белоцерковчане, с минус одной игрой, - четвертые.

Смотрите матч на сайте XSPORT.ua и на uhl.ua

06.10.2019 «Донбасс» - «Ледяные Волки»

6 октября в 17.00 на арене «Альтаир» (Дружковка) состоится завершающий матч седьмого тура, в котором «Донбасс» примет «волков».

Для подопечный Сергея Витера, данная игра станет двойной. С одной стороны - подготовка к матчам Континентального кубка, а с другой — продолжение борьбы за чемпионство в Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч.

Стоит отметить, что в первой игре нового сезона, дончане в Киеве разгромили «волков» со счетом 8:1. Теперь же, гости, будут стараться достойно сыграть в Дружковке и дать бой действующему чемпиону.

Дончане с минус одной игрой расположились на третьем месте, а киевляне - на предпоследнем.

Смотрите матч на сайте XSPORT.ua и на uhl.ua