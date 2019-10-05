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С прицелом на Олимпиаду: Беломоина - о результатах, травмах и планах на следующий год

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С прицелом на Олимпиаду: Беломоина - о результатах, травмах и планах на следующий год
14:32 Сегодня Телеграф Redbull Фото: redbullcontentpool.com

Новости спорта:Украинская велосипедистка в маутинбайке Яна Беломоина подвела итоги уже практически завершившегося сезона и рассказала о своих планах на олимпийский год.

Маунтинбайкер Яна Беломоина проанализировала свои выступления в 2019 году и поделилась планами на будущее.

"Сезон для меня еще не закончился: планирую гонку в Токио, а потом еще один многодневный старт в Греции. Во второй половине сезона через травмы и болезни мне пришлось пропустить два старта, поэтому хочу еще немного погоняться. Уже после греческого старта будет время на отдых и начало подготовки к новому сезону.

Но если вспомнить весь сезон, то есть смешанные чувства: были и успешные моменты, и неудачные. Я выиграла серебряную медаль на Чемпионате Европы, поднималась на подиум этапов Кубка мира - этими результатами очень довольна", - сказала Беломоина.

Как Беломоина стала вице-чемпионкой Европы по маунтинбайку

О травмах

"Первая проблема со здоровьем случилась в августе, вскоре после выигрыша серебра на Чемпионате Европы. Я тогда находилась в хорошей форме, сразу после Евро поехала на этап Кубка мира в Италию - и простудилась. Неделю плохо себя чувствовала, но очень хотела стартовать в Валь де Соли, потому что понимала, что в такой форме смогу бороться за победу.

В конце концов, за день гонки впервые выехала на трассу, чтобы изучить круг, и решила стартовать, хотя не была полностью здоровой. Тот старт был чем-то невероятным: больная и без тренировок, я смогла финишировать четвертой. После финиша не могла стоять на ногах, а потом простуда усилилась. Поэтому этап Кубка мира в Швейцарии я вынуждена была пропустить", - поделилась спортсменка.

О планах на будущее

"Сезон 2020 - олимпийский, и Игры в Токио немного повлияют на подготовку. В связи с Олимпиадой у нас будет немного другой календарь, очень ранний Чемпионат мира (26-28 июня - прим.), а я хочу быть хорошо готовой к этому старту. Поэтому зимой больше внимания нужно уделить силовой подготовке и раньше начать соревновательный сезон.

Я надеюсь, что следующий сезон будет лучше 2017, который пока остается самым успешным за 15-летнюю карьеру в профессиональном старте: тогда я стала обладательницей Кубка мира и выиграла золото Чемпионата Европы", - сказала спортсменка в интервью Redbull.com.

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Велоспорт, Яна Беломоина, Велосипед, Маутинбайк.
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