Кременчуг обыграл Днепр в рамках центрального матча первого круга УХЛ

Новости спорта:Встреча двух лидеров турнирной таблицы завершилась победой хозяев.

В Кременчуге на арене «Айсберг» встретились два лидера Украинской хоккейной лиги – Пари-матч.

Игру активней начали хозяева, однако ближе к концу стартового периода «Днепр» начал все больше атаковать и усилиями Макарицкого открыл счет во встрече.

Старт второго периода стал отображением первого: снова Кременчуг атакует, а забрасывает Днепр, более того, вторую шайбу херсонцы оформили в меньшинстве.

Тем не менее, «Кременчуг» продолжил наседать на ворота Петрова и в течении четырех минут забросил сразу три шайбы, выйдя вперед по счету.

«Кременчуг» – «Днепр» 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

Кременчуг: Новицкий (Гордюшин); Бабрусёв - Григорян, Варава - Савченко, Гриценко (А) - Пукс, - ; Бондарук - Серанов - Киселёв (К), Боевых - Толстушко - Грицких, Горлушко - Хришпенц - Ворона, Созонов - Орлов - .

Днепр: Петров (Гурко); Афанасьев (К) - Дорофеев, Белоусов (А) - Пугачёв, Декало - Сирченко, Матусевич - Будько; Каракулько - Шибаев - Липсбергс, Янишевский - Чернышенко (А) - Василенков, Бондаренко - Ромащенко - Макарицкий, Тимченко - Брага - Коваленко.

От такого потрясения «Днепр» оправиться не сумел, а «горожане» еще два раза распечатали Петрова, установив на табло окончательные – 5:2.

Таким образом, «Кременчуг» одержал седьмую победу в семи матчах на старте УХЛ. «Днепр» же, несмотря на поражение, остался на втором месте в турнирной таблице.