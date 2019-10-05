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Кременчуг обыграл Днепр в рамках центрального матча первого круга УХЛ

Кременчуг обыграл Днепр в рамках центрального матча первого круга УХЛ
17:14 Сегодня Телеграф Xsport Фото: twitter.com

Новости спорта:Встреча двух лидеров турнирной таблицы завершилась победой хозяев.

В Кременчуге на арене «Айсберг» встретились два лидера Украинской хоккейной лиги – Пари-матч.

Игру активней начали хозяева, однако ближе к концу стартового периода «Днепр» начал все больше атаковать и усилиями Макарицкого открыл счет во встрече.

Старт второго периода стал отображением первого: снова Кременчуг атакует, а забрасывает Днепр, более того, вторую шайбу херсонцы оформили в меньшинстве.

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Тем не менее, «Кременчуг» продолжил наседать на ворота Петрова и в течении четырех минут забросил сразу три шайбы, выйдя вперед по счету.

«Кременчуг» – «Днепр» 5:2 (0:1, 3:1, 2:0).

Кременчуг: Новицкий (Гордюшин); Бабрусёв - Григорян, Варава - Савченко, Гриценко (А) - Пукс, - ; Бондарук - Серанов - Киселёв (К), Боевых - Толстушко - Грицких, Горлушко - Хришпенц - Ворона, Созонов - Орлов - .

Днепр: Петров (Гурко); Афанасьев (К) - Дорофеев, Белоусов (А) - Пугачёв, Декало - Сирченко, Матусевич - Будько; Каракулько - Шибаев - Липсбергс, Янишевский - Чернышенко (А) - Василенков, Бондаренко - Ромащенко - Макарицкий, Тимченко - Брага - Коваленко.

От такого потрясения «Днепр» оправиться не сумел, а «горожане» еще два раза распечатали Петрова, установив на табло окончательные – 5:2.

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Таким образом, «Кременчуг» одержал седьмую победу в семи матчах на старте УХЛ. «Днепр» же, несмотря на поражение, остался на втором месте в турнирной таблице.

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Новости хоккея, ФХУ, ХК Кременчуг, УХЛ, ХК Днепр.
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