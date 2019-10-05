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Сборная Украины вышла в 1/8 финала Чемпионата мира (Видео)

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Чемпионата мира (Видео)
18:27 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: twitter.com

Новости спорта:Украина, обыграв Нигерию, сумела преодолеть групповой раунд.

В заключительном матче группового этапа Украина разгромила Нигерию и вышла в 1/8 финала ЧМ по мини-футболу.

Украина – Нигерия – 8:2

В 1-м туре Украина обыграла Ливан (3:0), во 2-м – уступила Румынии (1:3).

Завершился центральный матч УХЛ

Турнирное положение:

1. Румыния – 3 победы, разница мячей 15:2

2. Украина – 2 победы, 1 поражение, 12:5

3. Ливан – 1 победа, 2 поражения, 9:6

4. Нигерия – 0 побед, 3 поражения, 3:26

В 1/8 финала украинцы встретятся со сборной Ганы, которая в группе выиграла 2 из 3 матчей с разницей мячей 12:5. Матч состоится 8 октября.

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Сборная Украины, Новости спорта, Мини футбол, Новости мини-футбола.
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