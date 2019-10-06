США выиграли эстафету 4х100 метров с лучшим результатом сезона в мире

Новости спорта:Сегодня мировое первенство в Дохе завершится.

Мужская сборная США в составе Кристиана Коулмена, Джастина Гэтлина, Майкла Роджерса и Ноа Лайлса выиграла золото в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

В финале американцы преодолели дистанцию за 37,10 секунды. Это лучший результат сезона в мире. Серебро досталось команде Великобритании (Адам Джемили, Зарнел Хьюз, Ричард Килти, Нетанель Митчелл-Блейк — 37,36). Третье место заняли представители Японии (Шухей Тада, Кирара Шираиши, Йошихиде Кириу, Абдул Хаким Сани Браун — 37,43).

Золото в финале женской эстафеты 4х100 метров выиграла сборная Ямайки. Наталлия Уайт, Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, Джониэль Смит и Шерика Джексон преодолели дистанцию за 41,44 секунды, установив новый лучший результат сезона в мире. Серебро у команды Великобритании (Аша Филип, Дина Эшер-Смит, Эшли Нельсон, Дэрил Нейта — 41,85), бронза досталась США (Дезереа Брайант, Теана Дэниэлс, Моролаке Акиносун, Киара Паркер — 42,10).

Чемпионат мира по легкой атлетике завершится сегодня, 6 октября.