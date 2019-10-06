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Спивак "задушил" Туйвасу (Видео нокаута)

Спивак "задушил" Туйвасу (Видео нокаута)
07:23 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: USA TODAY Sports

Новости спорта:В воскресенье, 6 октября, в Мельбурне (Австралия) на арене «Marvel Stadium» состоялся турнир UFC 243.

На турнире UFC 243 в Мельбурне молдавский боец украинского происхождения Сергей Спивак (10-1) победил удушающим приемом во втором раунде Тая Туивасу (8-3).

Австралиец попытался нокаутировать Спивака в начале поединка, но нарвался на нокдаун. Затем молдавский украинец перехватил инициативу и раз за разом перехватывал инициативу за счет переводов в партер.

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Во втором раунде Спивак снова продолжил переводить в партер и после второй попытки занял позицию на сопернике, с которой посек Тая ударом локтем, а затем провел удушающий прием. Поскольку Туиваса не сдался, ему пришлось заснуть.

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MMA, UFC, Сергей Спивак, Тая Туивас.
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