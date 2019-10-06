Хоккей: результаты матчей 6-го тура УХЛ – Пари-Матч (Видео)

Новости спорта:«Ледяные Волки» добыли вторую победу в сезоне, «Днепр» обыграл действующего чемпиона, а «Кременчук» продолжает серию побед.

2 октября состоялась встреча МХК «Динамо» и «Ледяных Волков». Встреча завершилась победой киевлян в овертайме со счетом 3:4. Первые два периода у «волков» было преимущество, а на табло счет 0:3.

Шайбами отметились Александр Овчинников, Никита Шабанов и Сергей Микульчик. В третьей двадцатиминутке «динамовцы» собрались с силами и трижды поразили ворота «Ледяных Волков». Голы в ворота Максима Дуве забросили Даниил Шалкин, Артем Целогородцев и Евгений Абаджян. Основное время закончилось со счетом 3:3.

Победную шайбу в овертайме забросили «Ледяные Волки», усилиями Владислава Воробьева.

В этот же день состоялась встреча херсонского «Днепра» с действующим чемпионом «Донбассом». Матч завершился со счетом 5:0. Гости полностью контролировали шайбу и имели на много больше опасных моментов. Херсонцы, лишь на 12 минуте игры смогли по-настоящему потревожить ворота «Донбасса».

Переломным моментом встречи стал второй период, когда «щуки», при счете 1:0 в свою пользу, забросили еще три шайбы. Заключительный период стал формальностью, в котором херсонцы смогли еще раз забросить. Хет-триком отметился Денис Василенков. И дубль на свой счет записал Сергей Дорофеев.

3 октября «Белый Барс» принимал лидера чемпионата УХЛ – Пари-Матч ХК «Кременчук». Итог матч 1:5 в пользу «горожан». Первыми в поединке забросили гости, усилиями Владислава Грицких. Но белоцерковцы смогли сравнять счет. Голом в ворота «Кременчука» отметился Владимир Алексюк. Вторую шайбу в ворота «кошек» забросил Давид Григорян. Во втором и третьем периоде увеличили отрыв в счете и вывели команду вперед Иван Савченко, Глеб Варава и Николай Киселев. Поединок завершился со счетом 1:5 в пользу «Кременчука».

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