Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Деревянченко проиграл Головкину решением судей
Адесанья эффектно нокаутировал Уиттакера в чемпионском бою UFC 243 (Видео)
Адесанья эффектно нокаутировал Уиттакера в чемпионском бою UFC 243 (Видео)
"Черпачок" Азара, пушка Модрича - в обзоре матча Реал - Гранада (Видео)
"Черпачок" Азара, пушка Модрича - в обзоре матча Реал - Гранада (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
Беринчик решением судей победил Морено (Видео)

Хоккей: результаты матчей 6-го тура УХЛ – Пари-Матч (Видео)

Хоккей: результаты матчей 6-го тура УХЛ – Пари-Матч (Видео)
10:41 Сегодня Телеграф УХЛ Фото и Видео: УХЛ

Новости спорта:«Ледяные Волки» добыли вторую победу в сезоне, «Днепр» обыграл действующего чемпиона, а «Кременчук» продолжает серию побед.

2 октября состоялась встреча МХК «Динамо» и «Ледяных Волков». Встреча завершилась победой киевлян в овертайме со счетом 3:4. Первые два периода у «волков» было преимущество, а на табло счет 0:3.

Шайбами отметились Александр Овчинников, Никита Шабанов и Сергей Микульчик. В третьей двадцатиминутке «динамовцы» собрались с силами и трижды поразили ворота «Ледяных Волков». Голы в ворота Максима Дуве забросили Даниил Шалкин, Артем Целогородцев и Евгений Абаджян. Основное время закончилось со счетом 3:3.

Победную шайбу в овертайме забросили «Ледяные Волки», усилиями Владислава Воробьева.

В этот же день состоялась встреча херсонского «Днепра» с действующим чемпионом «Донбассом». Матч завершился со счетом 5:0. Гости полностью контролировали шайбу и имели на много больше опасных моментов. Херсонцы, лишь на 12 минуте игры смогли по-настоящему потревожить ворота «Донбасса».

Переломным моментом встречи стал второй период, когда «щуки», при счете 1:0 в свою пользу, забросили еще три шайбы. Заключительный период стал формальностью, в котором херсонцы смогли еще раз забросить. Хет-триком отметился Денис Василенков. И дубль на свой счет записал Сергей Дорофеев.

3 октября «Белый Барс» принимал лидера чемпионата УХЛ – Пари-Матч ХК «Кременчук». Итог матч 1:5 в пользу «горожан». Первыми в поединке забросили гости, усилиями Владислава Грицких. Но белоцерковцы смогли сравнять счет. Голом в ворота «Кременчука» отметился Владимир Алексюк. Вторую шайбу в ворота «кошек» забросил Давид Григорян. Во втором и третьем периоде увеличили отрыв в счете и вывели команду вперед Иван Савченко, Глеб Варава и Николай Киселев. Поединок завершился со счетом 1:5 в пользу «Кременчука».

Читайте также: Публику не обманешь: Головкина освистали после победы над Деревянченко (Видео)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, ХК Донбасс, Новости спорта, УХЛ, ХК Ледяные Волки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
02 Деревянченко - Головкин: события боя (Фото, Видео)
03 Деревянченко проиграл Головкину решением судей
04 Беринчик решением судей победил Морено (Видео)
05 Беринчик - Морено: события боя (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь