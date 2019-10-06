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Саладуха: Пятое место – это достойный результат на чемпионате мира

Саладуха: Пятое место – это достойный результат на чемпионате мира
14:26 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинка показала свой лучший результат сезона в Дохе.

Чемпионка мира-2011 Ольга Саладуха осталась довольна пятым местом в Дохе, но призналась пресс-служба ФЛАУ, что хотела попасть на пьедестал:

«Первая попытка была идеально осторожной, как я всегда делаю. В дальнейшем, конечно, хотелось добавить, соответственно, начал дергаться разбег, начала зажиматься. Еще и небольшой встречный ветер.

Сезон был длинный, с перерывом. Вообще было интересно, как он закончится, ведь тренировалась не так, как обычно: не на сборах, а после работы, когда удавалось, а это и в десять, и в одиннадцать вечера.

14,52 метра и пятое место – это достойный результат. Конечно, каждый солдат мечтает стать генералом, и я тоже. Второе-третье место было бы идеально, поскольку Юлимар Рохас сегодня непобедима. Но радует то, что в Токио можно смело готовиться и бороться на равных. А также то, что среди европеек сегодня я была первой.

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У меня есть прыжок, ощущение возвращаются. Пока не совсем стабильный разбег: то он шире, то уже. По сезону были попытки и в район 14,60 метров, но постоянно какие-то маленькие заступы. Но разбег сложился именно тогда, когда было нужно».

Напомним, украинки пробились в финал чемпионата мира в эстафете 4х400 метров.

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Легкая атлетика, Катар, Ольга Саладуха, Доха.
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