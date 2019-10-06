Марченко выиграл первый титул за 2 года

Новости спорта:Ранее он стал победителем турнира и в парном разряде.

Украинский теннисист Илья Марченко триумфовал на турнире в Нур-Султане в одиночном разряде, победив немца Янника Мадена в трех сетах.

32-летнему украинцу удалось сделать камбэк по ходу игры. Немец выиграл первый сет со счетом 6:4, но затем Марченко сравнял счет по сетам, победив 6:4, а в решающем отрезке игры дожал соперника 6:3.

Турнир в Нур-Султане Марченко определенно занесет себе в актив, ведь вчера в паре с финном Харри Хелиоваара победил в парном соревновании.

Марченко на момент сегодняшнего финала находится на 378-м месте рейтинга ATP, в то время как его оппонент занимает 130 строчку.

ATP. Нур-Султан (Казахстан). Финал

Илья Марченко (Украина) — Янник Маден (Германия) 2:1 (4:6, 6:4, 6:3)