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"Это неправда": организаторы чемпионата мира в Катаре опровергли информацию о пустых трибунах

"Это неправда": организаторы чемпионата мира в Катаре опровергли информацию о пустых трибунах
13:27 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Организаторы ЧМ-2019 в Дохе опровергли информацию о пустых трибунах.

Глава оргкомитета чемпионата мира по лёгкой атлетике, который завершился в Дохе, Далан Аль Хамад опроверг сообщения о небольшом количестве зрителей на трибунах в первые дни соревнований, которое впоследствии было компенсировано с помощью загнанных на стадион мигрантов.

«Это неправильное определение. Мы не называем этих людей мигрантами, для нас все равны. Стадион был полностью пустым первые дни? Это неправда. В Катаре живёт более 100 диаспор, которые с большим удовольствием приходили на трибуны и болели за своих соотечественников», — приводит слова Далана Аль Хамада корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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Чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе стартовал 27 сентября и завершились 6 октября.

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Легкая атлетика, Катар, Доха, Доха-2019.
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