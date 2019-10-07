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Бех-Романчук: У меня есть проблемы со здоровьем, но я не знаю, какие именно

Бех-Романчук: У меня есть проблемы со здоровьем, но я не знаю, какие именно
13:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Марина Бех-Романчук поделилась эмоциями после второго места на чемпионате мира.

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук призналась, что завоевала серебряную медаль чемпионата мира на фоне проблем со здоровьем и тяжелого физического состояния.

"После первой попытки, хотя, наверное, после первых двух, я смогла более-менее оценить, кто составляет сильную конкуренцию, кто будет бороться за высокие позиции. Тогда я поняла, что вот она медаль и ее просто нужно не отпустить, что мне нужно добавить хотя бы пару сантиметров, чтобы просто забрать свое. 

У меня до сих пор проблемы со здоровьем. Я уже полторы недели, в очень тяжелом физическом состоянии. У меня есть проблемы со здоровьем, но я не знаю, какие именно. Нужно возвращаться домой, делать диагностику и узнавать, что именно не так.

Так что перед чемпионатом мира эти полторы недели были невероятно сложными, было много слез, нервов. Были мысли, что я вообще никуда не поеду, отправлюсь домой проходить обследование, потому что мне плохо и у меня болит. Но, с последних сил, благодаря моим родным, моему любимому, моим родителям... Они настолько меня поддерживали, находили слова, которые меня мотивировали и заставляли и дальше бороться. Дойти до конца. Теперь с чистой душой и совестью можно возвращаться домой.

Это не травма. У меня есть проблемы с кишечником. Изначально я думала, что это одно, мне назначили лечение, но со временем оказалось, что, наверное, это что-то другое, потому что лечение абсолютно не помогло.

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Последние дни я сижу на очень жесткой диете, мне почти ничего нельзя. Каждый день становилась на весы и думала: "Хоть бы мои полкило или 300 грамм никуда не делись за ночь". Никогда бы в жизни не подумала, что такое будет меня беспокоить", - сказала спортсменка в интервью YouTube-каналу Ukrainian Athletics.

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Легкая атлетика, Катар, Доха-2019, Марина Бех-Романчук.
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