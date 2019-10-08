Кременчук и Донбасс одержали победы: итоги 7-го тура УХЛ – Пари-Матч

Новости спорта:"Кременчук" обыграл "Днепр", "Ледяные Волки" уступили "Донбассу", а "Белый Барс" не дал заработать МХК "Динамо" первые баллы в сезоне.

5 октября состоялась встреча между лидером турнирной таблицы «Кременчуком» и херсонским «Днепром». Матч завершился со счетом 5:2.

Счет в матче первыми открыли гости. На последней минуте первого периода шайбу в ворота «Кременчука» забросил Никита Макарицкий. Во втором периоде «Днепр» смог увеличить отрыв, и забросить ещё одну шайбу в ворота хозяев льда. Голом отметился Дмитрий Чернышенко. Через минуту Илья Бобрусев сокращает счет к минимуму - 1:2. После удаления у «Днепра» Руслана Ромащенко, Дмитрий Орлов уравнял шансы – 2:2. Вывел «Кременчук» вперед Дмитрий Созонов – 3:2. Вторая двадцатиминутка завершилась со счетом 3:2.

Третий период для гостей не оказался удачным. Голами в вользу «Кременчука» отметились Дмитрий Орлов и Александр Ворона. «Кременчук» продолжает свою беспроигрышную серию.

В тот же день в Харькове на арене «Салтовский лед» состоялся матч 7 тура чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч. МХК «Динамо» принимал хоккеистов из Белой Церкви. И уже в после первого периода «Белый Барс» «горел» со счетом 2:0. Точными ударами отметились Евгений Абаджян и Никита Олейник.

Казалось, что для харьковчан, засветился огонек первой победы, но во втором и третьем периоде "кошки" поразили ворота МХК "Динамо" семь раз. Матч завершился со счетом 3:7 в пользу «Белого Барса».

6 октября состоялся матч между ХК «Донбасс» и киевскими «Ледяными Волками». Встреча завершилась со счетом 4:1.

На тринадцатой минуте первой двадцатиминутки гости первыми сумели открыть счет в матче. Владислав Воробьев забросил шайбу в ворота Степана Горячевских. Первый период завершился со счетом 0:1. Во втором периоде Виталий Лялька сравнял счет, Евгений Белухин вывел «Донбасс» вперед, а Иван Рыбчик увеличил отрыв.

В третьем периоде дончане снова смогли продолжить атаку, Айнарс Подзиньш забивает шайбу в ворота гостей.