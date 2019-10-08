Мировой Финал Red Bull Dance Your Style в Париже (Видео)

Новости спорта:Boogaloo Freak станцует за Украину на Мировом Финале Red Bull Dance Your Style в Париже.

После более чем 50 мероприятий, проведенных в более чем 30 странах мира, глобальная битва уличных танцев объединит только самые уникальные таланты в Мировом финале.

Red Bull Dance Your Style — это международное соревнование в формате батлов 1 на 1 среди различных стилей уличного танца от house и vogue до hip hop и breaking, и под совершенно непредсказуемые ритмы мировых хитов. Главные судьи — зрители, которые своими карточками и определяют победителя каждого батла и всего соревнования в целом!

Итак, как насчет того, чтобы быть судьей мирового конкурса уличных танцев на одну ночь?

В субботу, 12 октября, в Париже (Франция) состоится Мировой финал Red Bull Dance Your Style.

Кто представит Украину

После отборочных турниров в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове, на Национальном финале встретились лучшие представители разных танцевальных стилей.

В недавнем украинском финале встретились Boogaloo Freak (popping) и Armo (breaking). Выбирать зрителям было сложно, и после трех одноминутных батлов восторженная толпа таки выбрала своего фаворита! Им стал колоритный Boogaloo Freak.

Мировой финал Red Bull Dance Your Style

Прямая трансляция (12.10.2019) 20:00

Большой решающий турнир состоится 12 октября в Мекке европейского уличного танца, городе искусства, вечерних огней и любви - Париже. Сценой этого выдающегося соревнования лучших в уличном танце станет жемчужина французской истории, известный во всем мире культовый квартал La Grande Halle de la Villette.