Беленюк и Магучих получили награды НОК (Фото)

Новости спорта:В столичном Олимпийском доме во вторник, 8 октября, чествовали лучших украинских спортсменом мая и сентября.

Награды от НОК получили вместе с тренерами победительница первого этапа атлетических соревнований "Бриллиантовая лига" в секторе прыжков в высоту Ярослава Магучих и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

17-летняя Магучих в мае выиграла этап в Дохе (Катар), а 28-летний Беленюк на сентябрьском чемпионате мира вернул себе звание лучшего борца мира в весовой категории до 87 кг и получил заветную пропуск в Токио-2020.

Президент НОК Украины Сергей Бубка поздравил с победами спортсменов и их наставников - соответственно Татьяну Степанову и Владимира Шацких.

"Хочу выразить слова благодарности Федерации легкой атлетики и Ассоциации спортивной борьбы Украины, лично президентам - Игорю Гоцулу и Олегу Кравченко, которые делают большое дело и вкладывают душу и сердце в развитие своих видов спорта", - отметил, в частности, глава Национального олимпийского комитета.

Добавим также, что по представлению НОК Украины Ярослава Магучих номинирована на премию Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) "Лучший летний европейский юный спортсмен-2019". Она попала в пятерку финалистов. 26 октября во время проведения генеральной ассамблеи ЕОК пройдет финальное голосование НОКов.